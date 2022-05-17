المكلا 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، الممتد خلال الفترة من 14 حتى 19 / 5 / 2022م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 385 فرداً وتوزيع 56 نظارة طبية، فضلاً عن صرفه للأدوية على 168 مريضاً، وإجراء 56 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض (الفاكو)، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.ويأتي المشروع امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.// انتهى //11:55ت م0061