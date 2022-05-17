جيزان 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنفذت إمارة منطقة جازان ممثلة بالأمانة العامة لمجلس المنطقة, اليوم، ورشة عمل بعنوان "التنسيق والتكامل بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية"، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وجرى خلال الورشة استعراض سبل تعزيز العلاقة التكاملية بين أمانة مجلس المنطقة وسكرتارية المجالس المحلية، ومناقشة تطوير آليات وإجراءات العمل وتفعيل دور اللجان المنبثقة من المجالس المحلية، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة شاهر بن شهاب الجنفاوي أن تنفيذ الورشة يأتي انطلاقاً من حرص سمو أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، وسمو نائبه - وتحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة ونهجها التنموي لتحقيق كل ما فيه رقي الوطن وازدهاره، مؤكداً أهمية قيام المجالس المحلية بدورها الذي أنشأت من أجلة باعتبارها من أهم الروافد لتزويد مجلس المنطقة باحتياجات الأهالي من الخدمات والمشروعات التنموية بمختلف المحافظات والمراكز تمهيداً للرفع بها للجهات ذات العلاقة.// انتهى //11:56ت م0062