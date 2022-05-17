عمّان 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة التطوعية الثامنة والتاسعة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن, بمشاركة 30 متطوعًا من مختلف التخصصات، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الِأحمر السعودي والاتحاد العربي للتطوع.وجرى خلال الحملة تقديم دورات في مجالات الإسعافات الأولية والدعم النفسي و الخياطة وصيانة الحاسب الآلي، وتقديم البرامج التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى استحداث دورة العلاج النفسي بالرسم في مخيم الزعتري، وعمل زيارات ميدانية داخل مخيم الزعتري من قبل أطباء العلاج النفسي للحالات التي يصعب عليها زيارة المجمع السعودي وتقديم الخدمات الطبية النفسية المناسبة لهم.وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.// انتهى //11:59ت م0064