بريدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنجحت صحة القصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم من إجراء 91 قسطرة قلبية للأطفال خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2022م, تكلّلت جميعها ولله الحمد بالنجاح.وفي نفس السياق, أسهم بفضل الله أطباء المركز في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا يعاني من ضيق شديد في الشريان الأورطي الذي كان سبباً مباشراً في ارتفاع ضغط الدم طوال حياته، وبفضل الله فقد نجحت الخطة العلاجية الطبية دون تدخل جراحي، حيث قام الفريق الطبي بالتأكد من تشخيص الحالة وعمل قسطرة قلبية، جرى خلالها توسيع للشريان الأورطي عبر تركيب دعامة، حيث تكلّلت ولله الحمد بالنجاح دون أي مضاعفات، وبعد الاطمئنان على حالة الطفل غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بفضل الله.// انتهى //12:01ت م0065