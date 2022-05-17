الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسزار وفد من طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض.واطّلع الوفد على المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز التي بلغت 1.940 مشروعاً، نفذت في 83 دولة حول العالم، أبرزها اليمن بقيمة تجاوزت 5 مليارات و692 مليوناً و654 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، منها برامج نوعية مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين، ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع تركيب الأطراف الصناعية، فضلاً عن البرامج التطوعية.وأبدى الوفد الطلابي الزائر إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، التي أسهمت في تلبية المتطلبات الأساسية للمحتاجين والمتضررين في جميع دول العالم.// انتهى //12:05ت م0069