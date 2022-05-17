الكويت 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الأركان العامة للجيش بدولة الكويت الفريق الركن خالد صالح الصباح اليوم، بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، الذي يزور الكويت حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:28ت م0070