جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسشارك مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم في الملتقى الثاني لطلاب المنح في الجامعات السعودية الذي انطلق اليوم في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بورقة عمل بعنوان:" مركز الوعي الفكري وطلاب المنح" .وبين المشرف العام على المركز الدكتور فهد العتيبي أن ورقة العمل تناولت دور المركز في تعزيز القيم الوطنية لدى الطالب ليكون سفيراً لوطنه وتحصينه ضد التيارات المتطرفة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من تجربته الدراسية بشكل عام.يذكر أن الملتقى الثاني لطلاب المنح في الجامعات السعودية تشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة على مدى يومين.// انتهى//12:35ت م0072