الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسيشارك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، يوم غد الأربعاء، في احتفال مجلس الدولة المصري بيوبيله الماسي، بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسه، الذي يقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحضور عدد من رؤساء الأجهزة القضائية في مصر والعالم العربي والأفريقي.وتأتي مشاركة رئيس ديوان المظالم بدعوة من معالي رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد محمود حسام الدين.ويرتبط ديوان المظالم بعلاقة تشاركية وتعاون دائم مع مجلس الدولة المصري شملت جوانب عدة في تبادل الخبرات التشريعية والتقنية، وذلك امتدادًا للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.// انتهى //12:35ت م0073