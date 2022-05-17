الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، مؤسسة تعليمية واحدة و (36) برنامجاً أكاديمياً خلال الربع الثاني من عام 2022م، فيما لم تحصل خمسة برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة.وحصلت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الأهلية على الاعتماد المؤسسي "المشروط"، أما البرامج الأكاديمية فتم اعتماد (28) برنامجاً أكاديمياً اعتماداً "مشروطاً" وهي برنامج ماجستير الآداب في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة في جامعة الملك سعود، كما حصلت 10 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط في جامعة الملك خالد، وهي برنامج ماجستير الفقه، وبرنامج ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة، وبرنامج ماجستير الأنظمة، وبرنامج ماجستير القرآن وعلومه، وبرنامج ماجستير الأحياء، وبرنامج الماجستير في الفيزياء، وبرنامج بكالوريوس الصحة العامة، وبرنامج بكالوريوس الرياضيات، وبرنامج بكالوريوس الفيزياء وبرنامج بكالوريوس الأحياء، وحصلت (8) برامج في جامعة طيبة على الاعتماد المشروط هي برنامج بكالوريوس التمريض، وبرنامج بكالوريوس الجيولوجيا، وبرنامج بكالوريوس الفيزياء، وبرنامج بكالوريوس الإدارة، وبرنامج بكالوريوس التسويق، وبرنامج بكالوريوس التمويل، وبرنامج بكالوريوس المحاسبة، وبرنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.كما حصل على الاعتماد المشروط برنامج المختبرات الطبية في مرحلة البكالوريوس في جامعة القصيم، وبرنامج العلاج التنفسي في مرحلة البكالوريوس في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وبرنامج الرياضيات في مرحلة البكالوريوس في جامعة تبوك، وحصلت 3 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وهي برنامج بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء، وبرنامج بكالوريوس الأحياء، وحصل برنامج بكالوريوس الرياضيات بجامعة المجمعة على الاعتماد المشروط، وبرنامج المختبرات الطبية في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، فيما لم تحصل خمسة برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة.كما تم اعتماد (8) برامج أكاديمية على الاعتماد " الكامل " وهي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل، وبرنامج ماجستير الرياضيات، وبرنامج ماجستير الإدارة والإشراف التربوي، وبرنامج الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس العلوم في جامعة الملك خالد، إضافة إلى برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة طيبة، وبرنامج بكالوريوس دكتور صيدلي في جامعة تبوك، وبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الباحة.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا لمعايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما يتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.يذكر أن مركز " اعتماد " أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي. ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة، فقد تضمنت إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسين عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة منها: تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.// انتهى //12:36ت م0074