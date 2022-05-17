كابل 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 650 سلة غذائية للأيتام والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة أسد آباد في ولاية كنر في أفغانستان، استفاد منها 650 أسرة، ضمن مشروعات دعم الأمن الغذائي في أنحاء العالم.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.// انتهى //12:36ت م0075