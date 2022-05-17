الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسبدأت وزارة الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية لمرض ارتفاع ضغط الدم تحت شعار #ارتفاعه_نزول.وأبانت الصحة أن المصابين بارتفاع ضغط الدم أو ما يعرف بـ"القاتل الصامت"، لا يدركون هذه المشكلة، حيث لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض تحذيرية، رغم أنه يسبب زيادة خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية.وتهدف الحملة التي يُشارك فيها عدة جهات إلى توعية المجتمع بطرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتوعية المصابين بالمرض عن طريق العلاج والتحكم في المرض، إلى جانب تسليط الضوء على أكبر الأمراض المزمنة انتشاراً في المملكة، حيث تستهدف الحملة بشكل مباشر المصابين بارتفاع ضغط الدم، وعامة الناس بشكل غير مباشر.وتأتي هذه الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.// انتهى //13:43ت م0101