الكويت 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر92 نقطة ليبلغ مستوى 68ر7793 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر1 في المئة, حيث تم تداول 18ر252 مليون سهم عبر 18341 صفقة نقدية بقيمة 8ر103 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 01ر45 نقطة ليبلغ مستوى 42ر6056 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 75ر0 في المئة عبر تداول 2ر104 ملايين سهم من خلال 5732 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر113 نقطة ليبلغ مستوى 43ر8639 بنسبة ارتفاع بلغت 34ر1 في المئة عبر تداول 9ر147 مليون سهم في 12609 صفقات بقيمة 3ر89 مليون دينار .في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر99 نقطة ليبلغ مستوى 29ر6367 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر1 في المئة عبر تداول 03ر92 مليون سهم من خلال 4376 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار .// انتهى //13:44ت م0102