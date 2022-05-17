الدمام 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم بديوان الإمارة رئيس مجلس إدارة جمعية الجبيل الخيرية محمد الخاطر، وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا لسموه عرضاً عن برامج وتقرير الجمعية السنوي.وثمن سموه الجهود التي تقوم بها الجمعية لخدمة المحتاجين في محافظة الجبيل بشكل مؤسسي محكوم بضوابط تنظيميه تضمن وصول المساعدات للمستفيد الأكثر حاجة.بدوره أوضح الخاطر أن الجمعية توفر الدعم المادي والمعنوي للمستفيدين وتسعى لتطوير برامجها من خلال عقد شراكات مجتمعية فاعلة تحقق التميز المؤسسي، واستغلال التقنية لتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين إضافة إشراك المتطوعين في برامج وانشطة الجمعية .//انتهى//13:50ت م0104