عرعر 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ممثلي 25 جمعية أهلية بالمنطقة شاركت في المبادرة المجتمعية " في شهر الخير أبشر في الخير " التي دشنها سموه في شهر رمضان الماضي، بتنظيم فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة .واستعرض اللقاء جهود الجمعيات الأهلية خلال شهر رمضان، و أثرها الفعلي في خدمة المستفيدين ، وأهم الخطط المستقبلية لتنمية العمل الاجتماعي التنموي، والارتقاء بالعمل الخيري بالمنطقة .وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمخرجات المبادرة المجتمعية واهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تقديمها عدد من البرامج المختلفة، للمستفيدين من الجمعيات والمقيمين في المنطقة ، وبمشاركة 1200 متطوع .وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أولت القطاع غير الربحي اهتماماً بالغاً لما له من دور فاعل في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم فئات المجتمع المستفيدة بوصفه رافداً فاعلاً في تحقيق التنمية المجتمعية.// انتهى //13:51ت م0105