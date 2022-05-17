جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنفذت أمانة جدة أكثر من 700 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات في المساكن الجامعية للأفراد ،وذلك ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت.وأوضح مستشار معالي أمين جدة المهندس محمد إبراهيم الزهراني، أن الأمانة أخلت أكثر من 130 موقعًا، حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والإخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة تفاديًا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقًا للاشتراطات النظامية.يُذكر أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.// انتهى //13:52ت م0106