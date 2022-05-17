الخرطوم 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم بالمبعوث الفرنسي لمنطقة الساحل والصحراء السفير فير برونو فوشي الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد البرهان خلال اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين السودان فرنسا؛ لاستتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء.كما قدم عرضًا حول الأوضاع في السودان، وسير عملية الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بهدف التوصل إلى توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.// انتهى //13:54ت م0108