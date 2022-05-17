الدمام 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية النادي العقاري التعاونية بالشرقية محمد الخرس يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تأسيس الجمعية وانطلاق أعمالها.وبارك سموه إنشاء الجمعية التي يغطي أعمالها نطاق الشرقية، متطلعاً أن تحقق إضافة للسوق العقاري الذي يشهد في ظل رؤية 2030 نهضة غير مسبوقة، وتحولاً كبيراً في القطاع العقاري وفي مجال تطوير أنماط السكن من خلال المشاريع العقارية المتنوعة.من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية تهدف إلى نقل المعرفة العقارية بين الأعضاء وجميع ما يخص قطاع التعمير والتطوير وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية المجتمعية للدولة، منوهاً بتوجيهات سموه السديدة للجمعية.وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير المنطقة الشرقية درعاً تذكارياً من رئيس مجلس إدارة الجمعية .// انتهى //13:55ت م0109