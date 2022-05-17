حائل 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم المشرف على فرع هيئة ‏الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة أحمد العواد.‏ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير ‏الإعلام وحرص رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون على تطوير آليات العمل ‏الإعلامي إلى الأفضل.من جانبه أعرب العواد عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ‏الدعم والمساندة المستمرة، مقدماً نبذة عن الجهود الإعلامية الحالية ‏والخطط التطويرية مستقبلاً. ‏‏// انتهـى /13:58ت م0110