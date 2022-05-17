عام / سمو نائب أمير حائل ‏يستقبل المشرف على فرع هيئة ‏الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة ‏

الثلاثاء 1443/10/16 هـ الموافق 2022/05/17 م واس
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حائل 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم المشرف على فرع هيئة ‏الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة أحمد العواد.‏
ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير ‏الإعلام وحرص رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون على تطوير آليات العمل ‏الإعلامي إلى الأفضل.
من جانبه أعرب العواد عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ‏الدعم والمساندة المستمرة، مقدماً نبذة عن الجهود الإعلامية الحالية ‏والخطط التطويرية مستقبلاً. ‏
‏// انتهـى /
13:58ت م
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