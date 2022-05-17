عام / سمو نائب أمير حائل يستقبل المشرف على فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة
الثلاثاء 1443/10/16 هـ الموافق 2022/05/17 م واس
حائل 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم المشرف على فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة أحمد العواد.
ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير الإعلام وحرص رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون على تطوير آليات العمل الإعلامي إلى الأفضل.
من جانبه أعرب العواد عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والمساندة المستمرة، مقدماً نبذة عن الجهود الإعلامية الحالية والخطط التطويرية مستقبلاً.
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13:58ت م
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