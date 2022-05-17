الكويت 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسالتقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت اليوم بوزير الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية آماندا ميلينغ التي تزور الكويت حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات, إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //14:00ت م0111