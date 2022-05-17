المدينة المنورة 16 شوال 1443هـ الموافق 17 مايو 2022م واسنظمت مؤسسة جائزة المدينة المنورة أمس، ورشة عمل للجهات المشاركة في "جائزة البيئة"، وذلك على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة.وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس جمال طه أن الورشة هدفت إلى تعزيز جهود الجهات المشاركة لإحداث الأثر الإيجابي في مجال التميّز البيئي، والتوعية المجتمعية للحفاظ على المكتسبات البيئية والمؤثرات وتحسينها تزامناً مع المتغيرات المتسارعة من خلال الاستفادة من الممكّنات والتقنيات المستقبلية، وأفضل الممارسات العالمية.وبيّن أن المؤسسة قامت بتخصيص مبادرة "جائزة البيئة" لتشجيع وتحفيز مختلف مبادرات وأعمال المحافظة على عناصر البيئة، وتحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الوعي البيئي لدى الجهات المشاركة.وتناولت الورشة التعريف بجائزة البيئة والبرنامج الزمني والمعايير الرئيسية لمجالات الجائزة، واستعرضت آلية التقييم الذاتي والميداني للجهات المسجلة في جائزة البيئة، وآلية ومراحل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، واختتمت الورشة بمناقشة عامة مع المشاركين وأصحاب الاختصاص حول مجريات الجائزة.//انتهى //14:01ت م0112