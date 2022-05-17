الخرطوم 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه بديوان الوزارة، اليوم بمدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري.واطلع مدير المنظمة وزير الخارجية السوداني على البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي وكذلك إعلان نواكشوط للأمن الغذائي الذي أطلقه أصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربية خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في دورتها رقم (37) والتي عُقدت بنواكشوط خلال الفترة من 11-14 أبريل 2022.// انتهى //14:01ت م0113