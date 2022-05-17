عرعر 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , في مكتبه اليوم , رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد وعدداً من أعضاء اللجنة.وبُحث الاستقبال تعزيز الاستثمار العقاري بالمنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمميزات الجاذبة للاستثمار والمقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وسبل دعم واستقطاب الاستثمارات في القطاع العقاري.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية الدور المنتظر للجنة بتطوير القطاع العقاري في منطقة الحدود الشمالية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع كتجمع للمستثمرين في قطاع العقار يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها بما يخدم تطوير القطاع وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية.// انتهى //14:04ت م0115