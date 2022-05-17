الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" وأمانة منطقة تبوك، مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مدينة تبوك وبلدياتها الفرعية، حيث تم الانتهاء من المشروع بتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 75% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 116 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشّدة للطاقة في كل من مدينة تبوك وبلدياتها الفرعية، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري، أن آلية العمل بدأت بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في مدينة تبوك وعددٍ من البلديات الفرعية التابعة لها وهي (البدع، المنجور، الوجة، أملج، أشواق، بداء، بئر بن هرماس، ضباء، حقل، القليبة، الشبحة، تيماء، و بلدية أبو راكة)، إذ شملت هذه الدراسات المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.واستهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع استبدال أكثر من 116 ألف مصباح في المنطقة، بوفر يصل إلى أكثر من 75% من استهلاك الكهرباء السابق، وإضافة إلى مستوى الإضاءة المثلى فإن نسبة التوفير المحققة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 271 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 110 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 1.8 مليون شتلة، واستكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة، حيث استهدفت استبدال أكثر من 2.7 مليون مصباح حتى نهاية العام 2021، وذلك ضمن خططها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.7 ملايين مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2022.// انتهى //15:01ت م0127