الدمام 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسبحث وفد تجاري هولندي برئاسة سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا اليوم، في غرفة الشرقية، الفرص الاستثمارية في مجال إدارة النفايات، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين.وأوضح الرزيزاء قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبيناً أن الحجم التجاري بين المملكتين بلغ في عام 2019م نحو 36.1 مليار ريال، في حين بلغ الحجم التجاري في ذروة الجائحة عام 2020م نحو 23.8 مليار ريال، مشيراً إلى أن هناك مستوى عالٍ من الشراكة المثالية بين البلدين في العديد من المجالات.وأكد أن بلادنا تخطو خطوات متسارعة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030م لدعم التواصل التجاري وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.ودعا الرزيزاء قطاع الأعمال السعوديين والهولنديين لاغتنام الفرص الاستثمارية في البلدين للإسهام في تحقيق التطلعات المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى وجود حزمة من التسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى المشروعات المتخصصة في إدارة النفايات وحلول جمعها ومعالجاتها في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:02ت م0128