الأحساء 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، الطالبة دانه محمد العيثان الحائزة على المركز الأول على مستوى العالم في مجال الكيمياء في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 يرافقها مدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى ووالد ووالدة الطالبة.وعبّر سمو محافظ الأحساء خلال الاستقبال عن سعادته بما حققه أبناء الوطن من إنجاز كبير عبر تحقيق 22 جائزة في مختلف أنواع العلوم، رافعاً سموه التهنئة للقيادة الحكيمة - أيدها الله -، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مؤكداً أن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في آيسف 2022 وما سبقها من مسابقات إنما هو ثمرة طبيعية للدعم والتحفيز غير المسبوق لأبناء الوطن من قبل القيادة الحكيمة - رعاها الله -، حيث بدأ الوطن وأبناؤه يقطفون ثمار رؤية 2030 ولا تزال الأعوام القادمة حبلى بميزات من المنجزات العملاقة التي ترفع راية المملكة خفاقة في ميادين العلم والمعرفة والابتكار.وأشاد سموه بالتفاعل الرسمي والشعبي فور الإعلان عن فوز هؤلاء الأبطال وكذلك خلال الاستقبال الذي شهدته العاصمة الرياض، داعياً الله بأن يديم على وطننا أفراحه ومناسباته السعيدة.من جهته، نوه مدير عام التعليم بالأحساء بحرص سموه على استقبال الطالبة المتميزة ووالديها وقيادات التعليم، والذي يُشكل أسمى صور التشجيع والتحفيز الذي تنتهجه قيادة هذه البلاد المباركة لأبنائها وبناتها، ليدفع ببقية الأبناء والبنات لبذل المزيد من الجهد والعطاء.فيما عبر محمد العيثان، وفاطمة العيثان والدا الطالبة دانة عن سعادتهما بلقاء سمو محافظ الأحساء وما سمعوه من تشجيع وتقدير.// انتهى //15:06ت م0130