الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسرأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري , بمقر الديوان اليوم، اللقاء العام (الثاني) لمسؤولي قطاعات الديوان وفروعه للعام (2022م ) .وتم خلال اللقاء الذي حضره مسؤولو الديوان بالمركز الرئيس، ومديرو الفروع -عبر الاتصال المرئي-، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.ووجّه معاليه في ختام اللقاء، جميع مسؤولي الديوان إلى بذل أقصى درجات العناية والاهتمام في إنجاز الأعمال وتأديتها بالسرعة والكفاءة المهنية المطلوبة.// انتهى //15:10ت م0131