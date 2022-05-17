الدوحة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 181.80 نقطة، أي ما نسبته 1.43%، ليصل إلى 12 ألفا و857.72 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 162 مليونا و799 ألفا و81 سهما، بقيمة 831 مليونا و139 ألفا و291.984 ريالا، نتيجة تنفيذ 28651 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:27ت م0133