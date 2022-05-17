جيزان 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بجولة تفقدية لمقر بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها المملكة بمنطقة جازان خلال المدة من 18 - 23 مايو الجاري.واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان لشرح مفصل من مدير البطولة أحمد البحراني عن بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي ستقام بمشاركة 7 منتخبات (الإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وفلسطين، ولبنان) بجانب المنتخب السعودي المضيف، وجاهزية الجميع لانطلاق منافسات البطولة مساء غد الأربعاء بإقامة 3 مواجهات تجمع منتخبنا الوطني مع فلسطين، والإمارات مع عمان، والكويت مع لبنان.وأكد سموه خلال الجولة أهمية توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المشاركون في البطولة والتجهيزات التي يحتاجها المقر المخصص للبطولة بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان ، وكل ما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة البطولة ، ويبرز ما يتوفر بالمنطقة والمملكة بوجه عام وما تمتلكه من مقومات وقدرات تضمن نجاح مختلف الفعاليات ، راجيا العون والتوفيق للقائمين على البطولة.حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //15:29ت م0135