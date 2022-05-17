لندن 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأظهرت بيانات رسمية اليوم انخفاض معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأول من العام الجاري لأدنى مستوى منذ خمسين عاماً.ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء تراجع معدل البطالة من يناير إلى مارس 2022م إلى 3.7 %، مسجلاً بذلك أدنى حصيلة منذ عام 1974م.وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التشغيل خلال تلك المدة بنسبة 0.1 %، إلى 75.7 %، إلا أنه لا يزال أقل من معدلات التشغيل في المدة التي سبقت أزمة فيروس كرونا المستجد.// انتهى //15:33ت م0136