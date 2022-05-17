نجران 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالتعليم والابتكار، مما أسهم في حصول المملكة على 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ( آيسف 2022 ).جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم حفل جائزة التفوق العلمي لتكريم الطلاب المتفوقين، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، وذلك بمقر مسرح التعليم بالمنطقة.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام للتعليم بالمنطقة كلمة قدم خلالها شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لمشاركته أبنائه الطلاب فرحتهم بالتفوق، مشيراً إلى ما يحظى به التعليم من دعم سخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ورؤية وطنية طموحة جعلت المملكة في قمة المنافسات العالمية، مبيناً أن عدد الطلاب المتفوقين 1089 طالباً وطالبة.وعبّر الطلاب المتفوقون في كلمتهم عن سعادتهم بهذا التفوق وحرصهم على الجِّد والمثابرة والاجتهاد لرفع اسم المملكة عالياً.وقدّم مجموعة من الطلاب أوبريتاً بعنوان "للإنجاز حكاية"، فيما التُقطت مع سموه صور تذكارية مع أبنائه الطلاب المتفوقين.// انتهى //15:40ت م0138