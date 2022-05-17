إسلام آباد 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وذلك في القصر الرئاسي بإسلام آباد.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وأكد فخامة الرئيس علوي، أن باكستان تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها المتميزة مع المملكة، موضحاً أنها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستند على قيم دينية وثقافية مشتركة، ويتمتع البلدان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والعالمية.وقال: إن المملكة تقف مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، ولها مواقف تاريخية كبيرة تُشكر عليها.وطلب فخامته من السفير المالكي نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يُلبسه ثوب الصحة والعافية.// انتهى //15:40ت م0139