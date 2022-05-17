جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في مكتبه بجدة اليوم، المندوب الدائم لجمهورية غينيا بيساو لدى المنظمة دينو سيدي.وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين المنظمة وجمهورية غينيا بيساو، وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الاقتصادي، إلى جانب تبادل الآراء بشأن القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:22ت م0157