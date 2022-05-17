تبوك 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بقاعة الاجتماعات بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.وفي بداية الاجتماع رفع سموه خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، داعياً المولى القدير بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية.واطلع سموه خلال الاجتماع على التقارير الواردة من اللجنة، موجهاً بمضاعفة الجهود, وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //16:28ت م0158