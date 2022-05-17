جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسدانت منظمة التعاون الإسلامي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على مشيّعي جثمان الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بين المشاركين.وعدّت المنظمة أن هذا الاعتداء الوحشي على الجنازة وتدنيس حُرمة المقابر الإسلامية انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، يستدعي التحقيق والمحاسبة.كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام اسرائيل -قوة الاحتلال- وقف انتهاكاتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.//انتهى//16:33ت م0159