بريدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستنظم جامعة القصيم -مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب- غدًا "معرض مبتكر 2022"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، ومشاركة ١٣ جهة و ١٣٤ ابتكارًا، يسعون لتحويل ابتكاراتهم وأفكارهم إلى منتجات ذات مردود اقتصادي وتنموي، وذلك في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.ويهدف المعرض لتحقيـق مستهدفات وزارة التعليم للعام 2022، مـن خـلال تعزيـز الموهبـة والابتكار وصقـل الخبـرات والإبداعـات، ومواكبة التوجهات الوطنية وفقًا لرؤية المملكة 2030، وكذلك تطلعات وزارة التعليم، وإبراز الدور الريادي لجامعة القصيم في نشر المعرفة وتمكين الابتكار، إضافة إلى تعزيـز المهـارات الأساسية والمستقبلية بمـا يتوافق مـع ركائز برنامـج تنمية القدرات البشـرية، وتشجيع الطلاب والطالبات على إبراز ابتكاراتهم العلمية، وتهيئـة الطـلاب والطالبـات للمشاركة في المنافسـة فـي المحافـل الوطنية للاتصال، وإتاحة الفرصة للتعرف على المبدعين والمبتكرين في منطقة القصيم.كما يتضمن المعرض عددًا من البرامج الإثرائية وورش عمل للموهوبين والمبتكرين عن دور المملكة في تنمية ودعم المواهب والابتكارات ودور المبتكرين تجاه وطنهم، كما يشتمل المعرض على ركن استشاري لتقديم استشارات نوعية في مجال الموهبة والابتكار، إضافة إلى استعراض تجارب للمبتكرين من خلال عقد جلسات حوارية يلتقي فيها المبتكرون من عدة مجالات لعرض تجاربهم وخبراتهم.// انتهى //16:33ت م0160