غزة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستوغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اليوم بشكل محدود في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن عددا من الآليات العسكرية انطلقت من بوابة المطبق على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل.// انتهى //16:35ت م0161