الدمام 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم الاجتماع الدوري لبرنامج تحسين المشهد الحضري للربع الثاني 2033م، ومناقشة الجهود المبذولة للبرنامج التي تأتي ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.وأكد معاليه ضرورة رفع مستويات مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري وسلامة وأمن البيئة والتعامل مع البلاغات بدقة وفاعلية أكبر والتركيز على الرقابة الميدانية لمتابعة التشوه البصري.كما اطّلع على عمليات وخطط برنامج تحسين المشهد الحضري المستقبلية واستعراض خطة عمل تسوير الأراضي الفضاء وأعمال صيانة المتنزهات والمرافق العامة وتنظيم أسواق الباعة الجائلين المرخصين، وتحسين ساحات المساجد والميادين والملاعب الرياضية داخل الأحياء، إضافة إلى الاطلاع على تقرير تطبيق بلاغاتي (940)، وحملات النظافة العامة وإزالة السيارات التالفة وأعمال صيانة الشوارع والإنارة.//انتهى//16:37ت م0164