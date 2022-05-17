الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأقامت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم حفل تتويج بطولة كأس الجامعة 2022م للموسم الرياضي الثاني، وذلك في نادي الطالبات الرياضي.وتضمنت البطولة عدداً من المباريات، حيث فازت كلية الآداب بالمركز الأول في كرة قدم الصالات، وفي المركز الثاني كلية التربية، بينما حازت على المركز الثالث كلية العلوم، وفي كرة السلة أحرزت المركز الأول كلية التصاميم والفنون، وجاءت كلية التربية في المركز الثاني، فيما حصلت كلية علوم الحاسب والمعلومات على المركز الثالث، وفي مباريات كرة الطائرة حصدت المركز الأول كلية الآداب، وتقدمت كلية علوم الحاسب والمعلومات لتحصل على المركز الثاني، بينما كسبت المركز الثالث كلية العلوم.واشتملت البطولة على 8 ألعاب رياضية، شارك فيها 374 طالبة من مختلف كليات الجامعة، منها الألعاب الجماعية مثل: كرة قدم الصالات - وكرة السلة - وكرة الطائرة، والألعاب الفردية ومنها: التايكوندو - والجودو - وألعاب القوى - والتنس الأرضي - والريشة الطائرة.وخلال الحفل أعلنت إدارة الشؤون الرياضية تصدر كلية العلوم لجائزة التميز الرياضي للبطولة التي كان الاستعداد لها بدأ منذ مطلع العام الدراسي 2022 الجاري، فيما وضعت آلية لتدريب وتطوير الأداء الرياضي للطالبات، وصناعة الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية لتحقيق ميداليات متنوعة في دوري الكليات، وبطولة كأس الجامعة 2022 ودعمها في أفضل الممارسات لاستدامة المنشآت، وتحسين التنافسية وتنمية المواهب الرياضية مع المواظبة والاستمرارية في التدريب بدرجة عالية من الكفاءة والإتقان واكتساب مهارات رياضية متعددة.يذكر أن إقامة هذه البطولة يأتي ضمن توجهات الجامعة في إقامة مختلف الأنشطة الرياضية والبطولات الداخلية التي تتيح لطالبتها الفرصة من أجل المشاركة والمنافسة في بطولات خارجية، سعيًا منها للارتقاء بالرياضة الجامعية وإبراز أدوار الأبطال والفرق الرياضية والوصول إلى المواهب وتوسيع قاعدة الألعاب الرياضية في البطولة والتنافس عليها.// انتهى //16:38ت م0165