جنين 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين من قرية مسلية وبلدتي السيلة الحارثية وبرطعة بمحافظة جنين.وذكرت مصادر أمنية ومحلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ثائر عزات أبو الرب بعد اقتحام مسلية ومداهمة منزل ذويه، فيما اعتقلت فؤاد إياد الأشقر من السيلة الحارثية أثناء عودته من الأردن على معبر الكرامة.وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة برطعة داخل جدار الضم جنوب غرب جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وهم : حسن طارق، ووسام إبراهيم، وصهيب إياد قبها.// انتهى //16:52ت م0166