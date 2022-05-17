سياسي / عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الثلاثاء 1443/10/16 هـ الموافق 2022/05/17 م واس
القدس المحتلة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واس
اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف "يهودا غليك" اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، وخاصة في المنطقة الشرقية منه.
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16:53ت م
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