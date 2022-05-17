القدس المحتلة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف "يهودا غليك" اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، وخاصة في المنطقة الشرقية منه.// انتهى //16:53ت م0167