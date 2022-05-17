الرباط 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم أعمال الاجتماع 28 للجنة الاستشارية للتعدين، الذي سيستمر 3 أيام بمشاركة القطاعات المعنية بالثروة المعدنية في عدد من الدول العربية .ويمثل المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه.وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات تتضمن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع 27 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية ، وعرض نشاط المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في قطاع التعدين وبرنامج عملها للفترة 2023 - 2024، وتقديم نتائج وتوصيات الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي عُقد بالرياض يناير 2022 ، إضافة إلى نتائج وتوصيات المؤتمر العربي الدولي 16 للثروة المعدنية الذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2022 .وخلال افتتاح أعمال الاجتماع أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل صقر الصقر أن المنظمة تقوم حالياً بتطوير منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية من أجل دعم منظومة الصناعة والتعدين وتعزيز التجارة العربية البينية لتتماشى مع التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي.// انتهى //16:56ت م0168