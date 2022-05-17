الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" قبل شراء أجهزة التكييف، وفهم معانيها ومدلولاتها؛ لكونها تحتوي على معلومات مفيدة للمستهلك، مما يعينه على اتخاذ قرار شراء الجهاز المناسب، كما أوصى باختيار المستوى الأخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة" كونه الأكثر توفيراً في استهلاك الطاقة.وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تكون أبرز أساليب المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، حيث يمكن أن يصل التوفير باختيار (المستوى الأخضر) إلى 40% في استهلاك الكهرباء.كما تتضمن بطاقة الكفاءة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، و سعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR .ويُمكن التعرف على جميع المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (taqa.gov.sa).// انتهى //17:00ت م0170