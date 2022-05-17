سكاكا 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع , اليوم , المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستير والوفد المرافق لها.وشاهدت ناتالي فوستير عرضًا عن أبرز إنجازات الجامعة، كما استعرض الوفد تجربة الجامعة في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي أسهمت في تحقيق الجامعة مركزًا متقدمًا في تصنيف التايمز العالمي لأثر الجامعات.بعد ذلك قام الوفد بزيارة لمركز الابتكار وريادة الأعمال، ومركز النشر العلمي، ومبنى المعامل المركزية، والتقى الوفد بطالبات الدراسات العليا، مطّلعين على الأبحاث التي يجرونها، كما قام الوفد بزيارة لمعامل الطاقة المتجددة.وفي نهاية الزيارة عبّرت ناتالي عن إعجاب الوفد بمدى التطور الذي تشهده جامعة الجوف، مشيدة بالمراكز والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى الأبحاث العلمية والتجهيزات البحثية في الجامعة.// انتهى //17:35ت م0174