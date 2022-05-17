الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسغادرت صباح اليوم بعثة المنتخب الأول السعودي للريشة الطائرة مطار الملك خالد الدولي متجهة للعاصمة السلوفينية ماريبور للمشاركة في بطولة سلوفينيا الدولية للريشة الطائرة التي ستستضيفها مدينة ماريبور خلال المدة من 18 إلى 21 من الشهر الجاري بمشاركة 35 دولة من أبرزها : الهند والصين وبلغاريا والدنمارك وأستراليا وبريطانيا وكرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وفرنسا وأوكرانيا وسويسرا والسويد وفنلندا وإندونيسيا وهنغاريا.ويمثل المنتخب في فئة الفريق الأول 3 لاعبين هم معاذ الغامدي وعبدالله الحارثي ونواف الغامدي، حيث ستضم البطولة منافسات الفردي والزوجي التي ستلعب وفقًا لنظام خروج المغلوب.من جانبه نوه رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن بدور البطولة الذي سيسهم في إكساب لاعبي المنتخب السعودي للخبرة وتطوير مستوياتهم من خلال احتكاكهم بلاعبي الدول المتقدمة باللعبة، مؤكداً بذل لاعبي الأخضر الكثير من الجهد من خلال التدريبات الاستعدادية للبطولة، لتحقيق إنجاز دولي باسم المملكة خلال مشاركتهم في هذه البطولة.// انتهى //17:35ت م0176