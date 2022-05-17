جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسبرزت أنامل الأطفال وإبداعاتهم الفنية بموسم جدة 2022، وذلك في شارع الفن بمنطقة حديقة الأمير ماجد -ضمن مناطق موسم جدة الـ9-، عبر إظهار مواهبهم المميزة في الرسم.وجسدت الطفلتان "فاطمة ولين" اللتان لم تتجاوز أعمارهن سبع سنوات، الفن بأبعاده المختلفة وسط إعجاب العديد من مرتادي الحديقة، حيث شاركن في فعاليات حديقة الأمير ماجد برفقة والدتهن التي تمارس هي الأخرى هواية الرسم، والتي سبق لها المشاركة في العديد من المعارض المتخصصة.وتشير والدة الطفلتين إلى أنها حرصت على تعليم بناتها هواية الرسم من خلال الذهاب بهن للمعارض والاحتفالات المختلفة لإكسابهن هذه المهارة، موضحةً أن موسم جدة كان الانطلاقة الحقيقية لطفلتيها، ويعد فرصةً لا تعوض للمشاركة والإبداع، لا سيما في ظل ما يتميز به من حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها، واختتمت أم فاطمة حديثها بأن ابنتيها تعشقان الرسم منذ طفولتهن، وقد حرصت على دعمهن وتوجيههن وتلبية جميع متطلباتهن لكي تواصلا موهبتهن.من جهتهما عبرت الرسامتين الصغيرتين فاطمة ولين عن سعادتهما بهذه التجربة والرسم أمام الجمهور مباشرة، وشكر والدتهما على الدعم الدائم والتشجيع المستمر لحضور مثل هذه الفعاليات، كما قدمن خالص شكرهن للقائمين على موسم جدة لدعم الفنانين والفنانات.// انتهى //17:36ت م0178