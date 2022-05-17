الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس -بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للكرة الطائرة نايف العبيد ونائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الطائرة حسين سليسي ومدير إدارة الألعاب المختلفة بنادي النصر بندر الماضي- فريق العمران بالكأس والميداليات الذهبية في بطولة المملكة للصعود للدوري الممتاز لكرة الطائرة لدرجة الناشئين التي أقيمت على صالة نادي النصر، وذلك بعد فوزه على الرائد الذي حلّ بالمركز الرابع والميداليات البرونزية، وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة وتحقيقه العلامة الكاملة 9 نقاط وجاءت نتائج الأشواط 25/22 ، 25/22، 25/19.وحل اليرموك بالمركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط الذي جاء بالمركز الثالث والميداليات البرونزية ، وجاءت نتائج الأشواط 25/22 ، 25/21، 13/25، 25/22، ليتأهل كل من نادي العمران واليرموك لمصاف أندية الدوري الممتاز للناشئين لكرة الطائرة لدرجة الناشئين في الموسم القادم.// انتهى //17:37ت م0179