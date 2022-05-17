الخرطوم 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.جاء ذلك لدى استقبال البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، السفير الإريتري بالخرطوم عيسى أحمد الذي سلمه الرسالة.وأوضح السفير الإريتري في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه نقل تحايا الرئيس الإريتري لرئيس مجلس السيادة، منوها إلى أن أفورقي يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في السودان ، مشيراً إلى أن أمن السودان يمثل أمنا للمنطقة الأفريقية وأن السودان قادر على حل قضاياه من خلال توسيع قاعدة المشاركة بين جميع المكونات وإدارة حوار جاد وصادق.// انتهى //17:42ت م0181