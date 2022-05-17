حقل 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي بمكتبة بالمحافظة اليوم، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي يرافقه مشرف الكلية التقنية بالمحافظة المهندس عبدالله العاتي، الذي أطلع المحافظ على البرامج التدريبية والمجتمعية التي يقدمها فرع الكلية التقنية بالمحافظة والأهداف وخطط التدريب التقني خلال المرحلة المقبلة والتطلعات التي تضمن الاستفادة القصوى للمستفيدين.وأشاد المحافظ بجهود الكلية التقنية بالمحافظة من خلال تقديمها للعديد من الأنشطة والبرامج المختلفة لتدريب الشباب السعودي في المجالات التقنية بالإضافة لدورها المجتمعي الفاعل.// انتهى //18:38ت م0187