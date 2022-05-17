شرورة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسدشن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم، مبادرة "تحسين" لمعالجة التشوه البصري، التي تنظمها إدارة التعليم بالمحافظة.وأوضح مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية الحفاظ على البيئة العمرانية، وحماية المرافق العامة، ومعالجة عناصر التشوه البصري، إضافة إلى مشاركة المتطوعين والمواطنين والمجتمع المحلي، في أعمال وأنشطة معالجة التشوهات البصرية من أجل إيجاد مجتمع واع تجاه الممتلكات العامة وتبصير جميع فئات المجتمع بأهمية الممتلكات العامة وضرورة المحافظة عليها والتوعية بالمدارس والمساجد وتوعية الأسرة بدورها في تأصيل مبدأ المحافظة على الممتلكات العامة.// انتهى //18:55ت م0192