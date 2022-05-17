الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنظَّمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، فعاليات توعوية حول ارتفاع ضغط الدم، بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وذلك في مستشفيات قوى الأمن (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) وعدد من العيادات الشاملة التخصصية حول المملكة .وشملت الفعاليات التعريف بارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه، وأهم العوامل المؤدية للإصابة به، من خلال الكتيبات والمواد التوعوية وحلقات للنقاش المفتوح مع الفرق الطبية المختصة، إضافة إلى قياس ضغط الدم للزوار، وعرض الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية .// انتهى //19:01ت م0193